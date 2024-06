Wianki 2024 przyciągnęły nad Wisłę tłumy krakowian. Tak witano pod Wawelem lato przy muzyce. Mamy dużo zdjęć!

Tak bawiono się na Wiankach 2024 w Krakowie - ZDJĘCIA

Letnie przesilenie, znane jako noc Kupały, to w słowiańskiej tradycji kluczowy moment roku, kiedy cała natura – i człowiek będący jej częścią – rozkwita w pełni. Pradawne obrzędy i zwyczaje miały zapewnić uczestnikom oczyszczenie, płodność i szczęście. Ważną rolę w tym święcie odgrywają zioła i kwiaty, a także woda. Kontynuując stare tradycje, krakowianie jak co roku spotkali się nad Wisłą, by razem przeżyć najkrótszą noc w roku i świętować początek lata.

Wianki w Krakowie nieodzownie kojarzą się z muzyką, która niesie się od Wawelu aż w dół Wisły. W tym roku na wiankowej scenie wystąpiła laureatka czterech Fryderyków Natalia Przybysz. Krakowianie mogli także zobaczyć występ obecnego na scenie muzycznej od ponad dekady Rubensa oraz grupę Freakin’ Disco, której muzyka to energetyczne połączenie elektroniki z psychodelią.