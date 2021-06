Wianki - Święto Muzyki w Krakowie. Koncerty, konkurs na najlepszy wianek, wspólna zabawa

NOWE Kraków. Muzyka, tańce i jarmark. Piknik białoruski na kopcu Kraka

Były wykłady, koncerty, tańce białoruskie, jarmark, aktywności dla dzieci, art-terapia, wspólne ćwiczenia z jogi i fitnessu. Wszystko to po to, by się poznać. Tak wyglądał piknik białoruski na kopcu Kraka zorganizowany przez białoruską społeczność Krakowa.