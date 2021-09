Wieczysta II też demoluje. Sześć goli Pachowicza w meczu Pucharu Polski ZDJĘCIA

Wieczysta II Kraków - Pogoń Kraków 9:2 (6:0)

Bramki: 1:0 Pachowicz 4, 2:0 Pachowicz 8, 3:0 Słonina 25, 4:0 Pachowicz 29, 5:0 Gawęcki 34, 6:0 Pachowicz 45, 7:0 Banachowicz 47, 8:0 Pachowicz 56, 8:1 Mikołajski 63, 9:1 Pachowicz 73, 9:2 Szułdrzyński 88.

Wieczysta II: Drzewiecki - Kwiecień (19 Fryc), Makuch (46 Barczuk), Kalemba, Niechciał - Madejski (46 Suchan), Sosnowski, Gawęcki (46 Sawicki), Banachowicz, Słonina (71 Łazarczyk) - Pachowicz.

Pogoń: Zawadziński - Dąbrowski, Lachman, Mitka, Marriott (46 Fenoszyn) - Zięba (46 Mikołajski), Dobroch, Pawłowski, Żurek (46 Kończak), Zając (71 Błyszczuk) - Jaszczyński (57 Szułdrzyński).

Sędziował: Łukasz Marek.

Rezerwy Wieczystej grają w klasie A, jednak nie przystają do niej tak samo, jak pierwsza drużyna żółto-czarnych do IV ligi. We wtorkowe popołudnie Wieczysta II rozjechała beniaminka "okręgówki" - fakt, że Pogoń nie zagrała w optymalnym składzie, ale krakowianie w II połowie też już nie.