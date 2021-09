Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów. 1/32 finału Pucharu Polski. Wielki mecz już w środę 29.09

Zdobywcy Pucharu Polski: Majewski, Peszko, Smuda

Wieczysta, najsłynniejsza czwartoligowa drużyna w tym kraju, przepustkę do centralnej fazy PP wywalczyła wraz z wygraniem pucharowych rozgrywek na szczeblu wojewódzkim (w czerwcowym finale pokonała Poprad Muszyna). Czy teraz przed żółto-czarnymi najważniejsze wydarzenie w całej historii klubu? No, to już kwestia oceny. W 1947 roku Wieczysta wzięła przecież udział w preeliminacjach o awans do ówczesnej ekstraklasy - odpadła w ich pierwszej, wojewódzkiej fazie, ustępując Tarnovii.

Ale na arenie ogólnopolskiej będzie to debiut Wieczystej. Nieprzypadkowy. Dzięki swojemu sponsorowi, Wojciechowi Kwietniowi, klub rośnie w siłę z miesiąca na miesiąc, skład ma galaktyczny jak na ligę, w której występuje na co dzień.

Dość powiedzieć, że w meczu z Chrobrym po boisku będzie biegało dwóch facetów, którzy nie tylko są zdobywcami Pucharu Polski, ale też strzelali gole w finałowych meczach: Radosław Majewski jako zawodnik Groclinu w 2007 roku i Sławomir Peszko jako gracz Lecha w 2009. Trenerem "Peszkina" był wtedy Franciszek Smuda, czyli jego obecny trener w Wieczystej.