Wieczysta Kraków. Czołowy piłkarz "Żółto-czarnych" Radosław Majewski przedłużył kontrakt z klubem do 2023 roku! Jerzy Filipiuk

34-letni Radosław Majewski, jeden z najskuteczniejszych piłkarzy Wieczystej Kraków, w piątek, 18 czerwca 2021 roku przedłużył kontrakt z klubem do 2023 roku. Pomocnik drużyny z klasy okręgowej drużyny, która zapewniła już sobie awans do IV ligi, występuje w niej od sierpnia 2020 roku. W bieżącym sezonie strzelił 49 bramek w oficjalnych meczach - 34 w "okręgówce" i 15 w Małopolskim Puchar Polski. Dzień wcześniej umowę z Wieczystą do 2023 roku przedłużył inny as drużyny Sławomir Peszko.