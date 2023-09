Wieczysta Kraków. "Słaby mecz w naszym wykonaniu". Ale szczyt tabeli coraz bliżej Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków. - Słaby mecz w naszym wykonaniu, jestem niezadowolony z tego, jak to wyglądało. Natomiast ważne jest to, że wygraliśmy, bo graliśmy już lepsze mecze w tym sezonie, które przegrywaliśmy. A to wynik tak naprawdę jest czymś, co w jakimś stopniu weryfikuje naszą pracę - stwierdził Maciej Musiał, trener krakowian po spotkaniu z Orlętami Radzyń Podlaski (3:2).