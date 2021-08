Wieczysta Kraków. Transfer do Hutnika Kraków. Adrian Jurkowski wrócił po latach na Suche Stawy

Ten ruch to coś nowego w polityce transferowej Wieczystej. Przyzwyczailiśmy się do tego, że sprowadza piłkarzy z wyższych lig, teraz to ktoś z Wieczystej wskakuje na szczebel centralny. Jurkowski w ubiegłym sezonie awansował z Wieczystą do IV ligi, jako jej kapitan podniósł trofeum za zdobycie Pucharu Polski w regionie. Ale na początku obecnego sezonu w IV-ligowych meczach nie grał, trener Franciszek Smuda stawiał na innych obrońców.

Nowy piłkarz Hutnika jest jego wychowankiem, na Suche Stawy wraca po 10 latach. W tym czasie mnóstwo pograł w I lidze, przed przenosinami do Wieczystej występował w II-ligowej Garbarni (jesień 2019).

I to pewnie właśnie w derbach z Garbarnią zaliczy powrót do nowohuckiej drużyny. To bowiem najbliższy mecz Hutnika, który odbędzie się 7 września.