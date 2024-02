Wieczysta Kraków. Transmisja meczu. Gdzie obejrzeć spotkanie z Rekordem? 24.02.2024 Tomasz Bochenek

Na trzecioligowe boiska piłkarze Wieczystej Kraków wrócą 2 marca - tego dnia zagrają w Skawinie z Wiślanami Andrzej Banas

Wieczysta Kraków - Rekord Bielsko-Biała. Sobota, 24 lutego, godzina 12, stadion w Kalwarii Zebrzydowskiej. To będzie ostatni sparing obu klubów przed wiosenną części rozgrywek III ligi. I choć bilety na mecz kosztują 10 złotych, to będzie można go zobaczyć za darmo. Dzięki transmisji w YouTube.