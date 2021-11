Wieczysta Kraków. Wysokie zwycięstwo rezerw "Żółto-czarnych" w swym ostatnim meczu rundy jesiennej w klasie A [ZDJĘCIA]

Rezerwy IV-ligowca zakończyły rundę jesienną z bilansem kompletu trzynastu zwycięstw i nie mniej imponującą różnicą bramkową 89-10. Najwyższą wygraną zanotowały w meczu z Krakusem Swoszowice (11:0), najniższą w spotkaniu ze Zwierzynieckim Kraków (4:1).

- Cel jest jeden: awansować jak najszybciej. I my to realizujemy, bo wygraliśmy wszystkie mecze, nie traciliśmy punktów, jesteśmy zdecydowanym liderem. Plan więc został wykonany. I z tego, co sobie założyliśmy, jesteśmy zadowoleni. Na pewno mankamentem było to, że w większości meczów traciliśmy bramki. Fajnie byłoby, gdybyśmy z tyłu grali na zero - mówi trener Łukasz Kubik.