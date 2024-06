Wielka burza nad Małopolską. Wiatr łamał drzewa, drogi były zablokowane

Sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Przez Kraków i inne rejony Małopolski przeszły w nocy ze środy na czwartek bardzo intensywne burze. Nie tylko grzmiało i błyskało się, ale przede wszystkim mocno wiało i padało. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Szybko pojawiały się informacje o kolejnych interwencjach - związanych m.in. z powalonymi drzewami, blokującymi drogi. Najbardziej intensywny front burzowy przechodził przez Małopolskę Zachodnią i rejon Podhala. Na szczęście nie pojawiają się informacje, by ktoś ucierpiał.

- Gwałtowna burza, która przeszła przez naszą okolice poskutkowała zawaleniem się drzewa na starej Zakopiance w kierunku Zakopanego. Na miejscu trwa akcja usuwania zagrożenia - informowali w nocy z środy na czwartek strażacy z OSP Skomielna Biała.

"Lachowice, powiat suski. Powalone drzewo blokuje drogę. Na miejscu pracują strażacy z OSP Lachowice . Na czas prowadzonych działań ruch odbywa się wahadłowo" - m.in. taka informacja pojawiałą się z kolei na profilu Małopolska Alarmowo.

Powalone drzewo blokuje też DK7 w Spytkowicach

Ostrzeżenie obowiązuje, od dziś, 19 czerwca, od godz. 18.00, do czwartku, 20 czerwca, do godz. 2.00.

Meteorolodzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie prognozują lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 mm, a także porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet do 110 km/godz. Lokalnie może spaść grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 85 proc. Burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. W rejonach przechodzących burz spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. Istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych. Bardzo duże ilości wody spływającej chodnikami i ulicami po gwałtownych opadach deszczu niosą ze sobą piasek, liście lub śmieci. Pod numerem telefonu 12 616 75 55 pracownicy jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna czekają na zgłoszenia mieszkańców w sprawie niedrożnych wpustów ulicznych.

Prognoza pogody dla Małopolski

19.06.2024 21:00 - 19:30 20.06.2024 (Środa/Czwartek)

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem postępujące od zachodu województwa rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm; miejscami wystąpić mogą opady nawalne: krótkotrwałe o natężeniu silnym lub bardzo silnym. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 12°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr umiarkowany, nad ranem miejscami na zachodzie słaby, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni, w drugiej części nocy północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h, lokalnie do 120 km/h.

W dzień zachmurzenie małe, jedynie początkowo na południu i wschodzie województwa zachmurzenie duże i tam możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C, na szczytach Tatr około 12°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. 20.06.2024 19:30 - 19:30 21.06.2024 (Czwartek/Piątek)

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 16°C, na szczytach Tatr około 12°C. Temperatura minimalna w górach wystąpi wieczorem, później wzrost o około 3°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie małe, na południu województwa miejscami wzrastające do umiarkowanego. Po południu w górach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 20°C, na szczytach Tatr około 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

