Wielka przemiana pod Kopcem Kościuszki. Będzie tam park z koncertami, wystawami i kinem letnim ZDJĘCIA

- Celem realizowanego obecnie przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie projektu jest zrewitalizowanie obszaru po zniszczonych po II wojnie światowej bastionach I-III Fortu Kościuszko, poprzez ich przystosowanie do funkcji ogólnodostępnych terenów reakracyjno-wypoczynkowych o charakterze parkowym - informują w krakowskim magistracie.

Pojawiły się już głosy mieszkańców, którzy obawiają się, że nowe atrakcje pod Kopcem Kościuszki mogą być uciążliwe. - Czy plan zmiany tego miejsca w koncertowe był konsultowany z krakowianami? Kopiec jest na wzgórzu, jak podłączą basy i nagłośnienie, będziemy się wszyscy męczyć do później nocy, bo będzie się niosło na wszystkie strony - komentuje jedna z mieszkanek.

Prace dotyczące zagospodarowania terenu bastionów I-III Fortu Kościuszko prowadzone są od 2011 r., kiedy to zostały wykonane badania archeologiczne, które pozwoliły w dalszej kolejności na opracowanie stosownych dokumentacji projektowych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych.

W latach 2014-2018 prowadzono sukcesywnie prace dotyczące porządkowania terenu bastionów od strony kopca Kościuszki. W latach 2019– 2020 prace koncentrowały się na terenie Bastionu I. Od 2021 r. w związku z uruchomieniem środków z Unii Europejskiej, możliwe było znaczne zwiększenie intensywności prowadzonych robót, które swoim zakresem objęły obszar wszystkich bastionów.

Prace w ramach projektu są planowane do zakończenia co do części terenu w III kwartale, a w pełnym zakresie w IV kwartale 2024 r.

Od początku realizacji inwestycja objęta jest wsparciem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który dotychczas (do końca 2023 r.) przyznał dotację na prace w ramach przedmiotowego projektu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w łącznej wysokości prawie 4 mln zł.

Ponadto projekt uzyskał dotację ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie przeszło 13,5 mln zł.