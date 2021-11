Wielka transakcja grupy Maspex. Spółka z Wadowic kupuje Żubrówkę, Soplicę, Absolwenta oraz Bols AKTUALIZACJA

Grupa Maspex systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku branży spożywczej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj, 2 listopada poinformowała na swojej stronie, że podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup jej spółki zależnej (CEDC), która prowadzi całą działalność grupy Roust w Polsce. W wyniku planowanej transakcji Maspex stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy swoje portfolio o kolejne kultowe polskie marki – Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. To już 20 przejęcie firmy, w tym 9 w Polsce.

- Długo czekaliśmy na taki projekt. Mocno wierzyliśmy, że kiedyś uda nam się zrealizować przejęcie, które w sposób skokowy zwiększy skalę naszego biznesu – podwoi nasze obroty. Wchodzimy w całkowicie nowy, ale bardzo interesujący segment rynku i poszerzamy nasze portfolio o kolejne kultowe polskie marki w tym Żubrówkę – legendarną polską wódkę, znaną na całym świecie. Ich bezdyskusyjna siła rynkowa – pozycja i znajomość oraz to, że będą skupione w jednych rękach to kolejne atrybuty transakcji. To już nasza 20 akwizycja – piękne zwieńczenie 30 lat historii Maspeksu - podkreśla Krzysztof Pawiński, współwłaściciel i CEO Grupy Maspex.