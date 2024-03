Wielkanoc 2024. Efektowne, pyszne i sprawdzone ciasta na wielkanocny stół [PRZEPISY]

Ciasta na Wielkanoc 2024. Przygotuj pyszne, efektowne domowe ciasta! Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na rewelacyjne ciasta na święta.

Jakie ciasta podać na Wielkanoc, by było smacznie i efektownie? Podpowiadamy! Poniżej znajdziesz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na wielkanocne wypieki. Szczególnie polecamy ciasto na biszkopcie "Poezja" oraz sernik królewski. Ale plackowi z masą jabłkową i orzechową, ciastu "na bogato" z delicjami, czy sernikowi zasmażonemu też trudno się oprzeć...Gotowi na świąteczne, efektowne wypieki?

Wielkanoc: Wojnicki placek królewski z masą jabłkową i orzechową [PRZEPIS]

Składniki na ciasto 20 dag margaryny

30 dag mąki

3 żółtka

łyżka proszku do pieczenia

1/2 szklanki cukru pudru

2 łyżki kwaśnej śmietany Składniki na masę jabłkową 1 kg jabłek

1 szklanka cukru kryształu

2 galaretki cytrynowe

Składniki na masę orzechową 15 dag orzechów

1/2 szklanki mleka

2 jajka

szklanka cukru

kostka masła Składniki na polewę 1/2 szklanki cukru pudru

1/2 kostki masła

2 łyżki wody

2 łyżki kakao

1 łyżka spirytusu Wykonanie

Ciasto. Z podanych składników zagnieść ciasto, upiec 2 placki.

Masa jabłkowa. Jabłka zetrzeć na grubej tarce i smażyć z cukrem. Dodać galaretki, dobrze wymieszać, odstawić do wystygnięcia.

Masa orzechowa. 15 dag orzechów mielonych sparzyć w 1/2 szklanki mleka zagotowanego, dobrze wymieszać i odstawić do wystygnięcia. 2 jajka ubić na parze z 1 szklanką cukru kryształu. Utrzeć kostkę masła z ubitymi jajkami i wystudzonymi orzechami.

Polewa. Z podanych składników przygotować polewę.

Przełożenie placka: kruche ciasto, masa jabłkowa, kruche ciasto, masa orzechowa, polewa.

Wielkanoc: Ciasto „Na bogato” z delicjami Koła Gospodyń z Białki [PRZEPIS]

Składniki na korę orzechową

8 białek

23 dag cukru

3 żółtka

10 dag orzechów mielonych

10 dag orzechów krojonych

10 dag kokosu

10 dag rodzynek

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody



Składniki na krem sok z puszki brzoskwiń

5 łyżeczek cukru

5 żółtek

szklanka wody

2 budynie śmietankowe

kostka masła lub margaryny



Dodatkowo delicje namoczone w alkoholu

brzoskwinie

galaretka brzoskwiniowa



Wykonanie

Białka, żółtka i cukier ubić jak na biszkopt. Dodać mielone orzechy, kokos i rodzynki. Na koniec dodać łyżkę mąki pszennej z łyżeczką proszku do pieczenia i łyżeczką sody i upiec.

Krem. Sok z puszki brzoskwiń zagotować z 2 łyżkami cukru, do gotującego się wlać roztarte 5 żółtek z trzema łyżkami cukru, szklanką wody i dwa budynie śmietankowe. Wymieszać, ostudzić.

Utrzeć kostkę masła lub margaryny i dodawać wystudzony budyń.

Na upieczony placek nałożyć połowę kremu, na krem ułożyć delicje namoczone alkoholem, na to resztę kremu, na krem ułożyć brzoskwinie pokrojone na ćwiartki i zalać brzoskwiniową galaretką.

Wielkanoc: Ciasto mocno alkoholowe „pijana zakonnica” Andżeliki Knop [PRZEPIS]

Składniki na biszkopt

7 jaj

7 łyżek cukru

3 łyżki mąki tortowej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

łyżeczka octu winnego Składniki na krem szklanka wody

pół kostki margaryny (można zamienić na masło)

2 łyżki kakao

pół tabliczki gorzkiej czekolady,

szklanka cukru

około 100-200 ml wódki

Dodatkowo na wierzch 0,75 l śmietanki kremówki (3 opakowania)

1 fix do śmietany

czubata łyżka cukru pudru

dwie kokosowe princessy (lub inny tego typu batonik)

Wykonanie

Biszkopt. Białka ubić, stopniowo dodawać cukier, żółtka, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i ocet.

Piec w brytfannie o wymiarach 26-28 cm przez około 45 minut w temperaturze 160 stopni, bez termoobiegu – 180.

Gdy lekko przestygnie, końcówką łyżki drewnianej zrobić otwory na około połowę wysokości.

Krem. Do rondla wlać około pół szklanki wody i gotować na wolnym ogniu. Margarynę, wodę, kakao, czekoladę i cukier przełożyć do metalowej miski, następnie umieścić ją na rondlu. W ten sposób składniki kremu rozpuszczą się na parze i unikniemy przypalenia. Gdy wszystko ładnie się rozpuści, wlać wódkę, wymieszać i odstawić do wystygnięcia.

Letni krem przelać na biszkopt, tak aby zakrył otwory.

Śmietanę ubić z cukrem i fixem, wyłożyć na wierzch ciasta. Wyrównać wierzch.

Na koniec posypać ciasto startym batonikiem i pozostawić w lodówce do schłodzenia przez kilka godzin.

Wielkanoc: Serowiec zasmażany Joanny Tokarz [PRZEPIS]

Składniki na ciasto na blaszkę 24x36cm

1/2 kg mąki pszennej

25 dag cukru pudru

2 jajka

3/4 szklanki śmietany 18%

1 łyżeczka amoniaku lub sody oczyszczonej Składniki na masę serową 1,20 kg sera białego podwójnie zmielonego

15 dag masła

4 żółtka

2 szklanki cukru kryształu

zapach migdałowy

10 dag rodzynek

1/2 szklanki mleka

1,5 łyżki mąki ziemniaczanej

Składniki na wierzch 2 tabliczki czekolady mlecznej

1/4 szklanki mleka

kolorowa posypka Wykonanie

Ciasto: Jajka z cukrem utrzeć, dodać amoniak rozpuszczony w śmietanie oraz mąkę i zarobić na gładkie ciasto. Podzielić na 4 równe części. Każdą część rozwałkować bardzo cienko na wielkość blachy. Ułożyć na papierze i piec w temp 150-160 stopni około 15-20 minut.

Masa serowa: Masło utrzeć z cukrem i żółtkami. Dodać ser i aromat, wymieszać.

Masę przełożyć do rondla i zasmażyć na średnim ogniu cały czas mieszając. Dodać mleko rozmieszane z mąką ziemniaczaną, zagotować.

Odstawić, dodać bakalie i przełożyć letnią masą wszystkie placki.

Wierzch: Czekolady rozpuścić wraz z mlekiem w kąpieli wodnej. Polać ciasto, udekorować.

Serowiec najlepszy jest na drugi dzień, kiedy placki lekko nawilgną.

Wielkanoc: Rolada biszkoptowa z masą kakaową Sylwii Ładygi [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

6 jajek

8 łyżek cukru

cukier waniliowy

6 łyżek mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki na masę 200 g masła

2 łyżki kakao

60 gram czekolady

0,5 łyżeczki olejku rumowego

1 łyżka powideł śliwkowych Dodatkowo polewa czekoladowa Wykonanie

Ciasto. Jajka wbić do miski, dodać cukier i cukier waniliowy.

W garnku ugotować wodę, położyć na nim miskę i przez kilka minut ubijać jajka z cukrami.

Zdjąć z garnka, ale cały czas ubijać do ostudzenia masy.

1/3 masy odłożyć, a do pozostałej wsypać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia – dokładnie, ale naprawdę delikatnie wymieszać.

Ciasto wylać na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia, delikatnie posmarowaną tłuszczem i obsypaną bułką tartą.

Piec w 170 stopniach przez ok. 20-25 minut.

Po upieczeniu (ciepłe) położyć na ściereczce i zawinąć roladę.

Masa: Miękkie masło rozetrzeć w misce, dodając resztę masy jajecznej z ciasta i aromat rumowy.

Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej, dodać kakao i dokładnie wymieszać. Wymieszać z masą maślano-jajeczną (można dodać odrobinę spirytusu do smaku)

Całość: Ze ściereczki rozwinąć biszkopt, skropić wodą, posmarować masą kakaową, ułożyć powidła i ponownie zawinąć ciasną roladę.

Całość polać roztopioną polewą czekoladową. Wstawić do lodówki.

Wielkanoc: Tort cytrynowy bez pieczenia Marty Góry [PRZEPIS]

Składniki biszkopty - 70-80 sztuk

Składniki na masę 50 dag masła

50 dag cukru pudru

7 żółtek

skórka otarta z dwóch cytryn

sok z 2 cytryn Dodatkowo mielone orzechy lub migdały (opcjonalnie) Wykonanie

50 dag masła utrzeć na pianę. Do tego dodawać naprzemiennie: 50 dag cukru pudru i pojedynczo 7 żółtek oraz skórkę z cytryn i sok z cytryn. Można również ubić na parze żółtka z cukrem i po wystudzeniu wcierać tę masę do masła, na przemian z cytryną.

Masa ma być jednolita, żółta, kwaśna.

Tortownicę wyłożyć papierem pergaminowym, wysypać mielonymi migdałami lub orzechami albo skruszonymi biszkoptami. Ułożyć gwiazdę z biszkoptów na dnie tortownicy, boki wypełnić biszkoptami w płotek. Nałożyć 1/3 masy, znów ułożyć gwiazdę z biszkoptów, powtarzając te czynności w zależności od wielkości tortownicy. Ostatnią gwiazdę należy wysypać jak spód, przykryć papierem pergaminowym, przykryć dopasowanym talerzykiem, obciążyć ciężarkiem po to, aby masa wypełniła luki między biszkoptami. Schłodzić w lodówce, wyjąć z tortownicy przed podaniem.

Można zostawić trochę masy cytrynowej i równomiernie pokryć nią cały tort. Udekorować dowolnie: np. bakaliami, kandyzowanymi owocami, kokosem, mielonymi orzechami- według inwencji własnej.

Na taki tort potrzeba ok.70-80 sztuk biszkoptów. Jest to przepis na dużą tortownicę.

Wielkanoc: Sernik królewski ze Spytkowic [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

2 szklanki mąki

1 jajko

2 żółtka

łyżeczka proszku do pieczenia

10 dag margaryny

1/2 szklanki cukru

Składniki na masę serową 1,2 kg sera białego

2 jajka

3 żółtka

1 szklanka cukru

2 budynie śmietankowe

1/2 szklanki oleju

1,5 szklanki mleka

10 dag rodzynek

kokos do posypania

3 łyżeczki kakao

Wykonanie

Ciasto: zagnieść wszystkie składniki na jednolitą masę, rozłożyć na blaszkę.

Masa serowa: jajka ubić z 1/2 szklanki cukru, powoli dodawać ser, całość utrzeć pałką.

Dodać olej, budynie, mleko i dobrze wymieszać. Tak przygotowaną masę serową wylać na ciasto, pozostawić ok. 1/2 szklanki masy. Dodać do niej kakao i rozłożyć delikatnie na ser, na to rozłożyć rodzynki. Włożyć do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180oC i piec 40 minut. W tym czasie ubijać z trzech białek i 1/2 szklanki cukru pianę, zalać sernik i zapiekać jeszcze 20 minut. Gorący sernik posypać kokosem.

Wielkanoc: Pyszne ciasto "Poezja" Anny Cyganik-Idęć [PRZEPIS]

Składniki na ciemny biszkopt

6 jajek

6 łyżek cukru

4 łyżki mąki

2 łyżki kakao

szczypta proszku do pieczenia Składniki na masę kawową masło (miękkie)

5 łyżek cukru pudru

3-4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej lub mała kawa espresso zrobiona w ekspresie lub kafetierce

2-3 łyżeczki likieru kawowego (opcjonalnie) Składniki na biszkopt orzechowy łyżka miodu

łyżka mąki pszennej

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżeczka proszku do pieczenia

5 białek

3/4 szklanki cukru

250 g orzechów włoskich (posiekanych/zmielonych) Składniki na masę kajmakową puszka mleka skondensowanego - słodzonego lub gotowa masa krówkowa Składniki na polewę czekoladową 150-200 g czekolady mlecznej lub go­rzkiej

2-3 łyżki masła Wykonanie

Ciemny biszkopt. Żółtka utrzeć z cukrem na gładką masę. Białka ubić na sztywną pianę. Na żółtka wykładać partiami pianę i mąkę wymieszaną z proszkiem. Dodać kakao. Delikatnie wymieszać. Masę wlać do formy prostokątnej, wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 180 st. przez ok. 30 minut. Po upieczeniu i ostudzeniu ciasta, biszkopt przekroić na dwie części.

Masa kawowa. Masło utrzeć na jasną, puszystą masę. Kawę rozpuścić w minimalnej ilości wody. Dodać kawę i cukier puder, zmiksować. Jeśli ktoś chce, może dodać likier kawowy. Jeśli masa jest mało słodka, to ilość cukru pudru można zwiększyć - wszystko zależy od upodobań. To samo dotyczy ilości kawy. Masę można cały czas próbować i dodawać cukru i kawy, tak, aby masa po prostu smakowała.

Biszkopt orzechowy. Białka ubić (w dużej misce), podczas ubijania dodając cukier. Do białek dodać mąkę, miód, proszek do pieczenia i delikatnie wymieszać. Na końcu wsypać posiekane orzechy i ostrożnie połączyć z masą. Biszkopt orzechowy piec ok. 25 minut w temperaturze 180 stopni.

Masa kajmakowa. Włożyć puszkę z mlekiem skondensowanym do garnka z wodą (tak, by woda ją całą zakrywała) i gotować przez około 1,5 godziny. Po tym czasie ostudzić i gotowe. Uwaga! Nie otwierać puszki zbyt wcześnie, gdyż ciśnienie, które się w niej tworzy, może spowodować wybuch wrzącej masy i Was poparzyć, a przy okazji obkleić Wam całą kuchnię.

Polewa czekoladowa. Masło wraz z połamaną na kawałki czekoladą wrzucić do rondelka i rozpuścić w kąpieli wodnej. Można także użyć gotowej polewy, wykonując ją zgodnie z przepisem na opakowaniu. Polać ciasto. Dopóki czekolada nie zastygnie, można ją posypać kawałkami orzechów włoskich.

Położenie ciasta (od dołu). Połowa biszkoptu ciemnego, masa kawowa, biszkopt orzechowy, masa kajmakowa, połowa biszkoptu ciemnego, polewa czekoladowa.

