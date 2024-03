Wielkanocny żurek w chlebie: zobacz, jak go zrobić [PRZEPIS]

Żurek jest jedną z podstawowych potraw, która gości na stołach Polaków w okresie Wielkanocy. Bez niego wiele osób nie wyobraża sobie prawdziwego, tradycyjnego wielkanocnego śniadania. Jak przygotować idealną gęstą i aromatyczną zupę o lekko kwaśnym smaku? A może skusicie się na samodzielne przygotowanie chleba do żurku i białej kiełbasy? Zobaczcie przepisy.

W Wielkanoc na polskich stołach królują przede wszystkim tradycyjne dania. Aby w pełni cieszyć się magią i radością tych świąt, warto postawić na sprawdzone potrawy, które zachwycą doskonałym smakiem, ale także efektownym wyglądem czy sposobem podania. Jedną z nich jest oczywiście żur, nierzadko nazywany „staropolskim”, gdyż serwowany jest od wieków.

W zależności od rejonu Polski przygotowuje się go z różnych składników i w inny sposób; jedni robią żur na wędzonce, inni – tylko na żeberkach itp.

Żurek jest tak popularny, że stworzono legendy, wyjaśniające jego pochodzenie. Jedna z nich głosi, że powstał w wyniku zakładu. Skąpy i chciwy piekarz-karczmarz miał ugotować coś ohydnego, a ku jego zdziwieniu - z zalanych wrzątkiem starych resztek zaczynu na chleb razowy, więdnących warzyw, starych grzybów, zeschniętej wędzonki, surowej kiełbasy i czosnku - powstała pyszna zupa.

Legendarny piekarz-karczmarz smaczny żur przygotował zupełnie niezamierzenie. Z tym poniższym przepisem nie ma miejsca na przypadki. Chętni mogą się pokusić o własnoręczne przygotowanie zakwasu, domowej białej kiełbasy czy chlebków do żurku.

Apetyczny żurek w chlebie [PRZEPIS]

Składniki:

Bulion: 3 marchewki

1 por

2 pietruszki

2 cebule

ok. 500 g żeberek Żurek: 2-3 białe kiełbasy

przyprawa do żurku i barszczu białego Appetita

1 butelka naturalnego zakwasu na żurek Do podania: jajko na twardo

śmietana

małe chlebki z wydrążonym środkiem Sposób przygotowania:

Warzywa na bulion obrać, włożyć do dużego garnka i mocno zrumienić na oleju. Zalać wodą, zagotować, dodać żeberka i gotować godzinę pod przykryciem. przykryć garnek. Następnie przecedzić bulion. Do gotowego wywaru dodać Przyprawę do żurku i barszczu białego Appetita, dolać zakwas i doprawić solą do smaku. Dodać białą kiełbasę i gotować 15 minut. Przed podaniem zabielić zupę śmietaną. Podawać w wydrążonym chlebku z jajkiem i białą kiełbasą.

Dla chętnych: Zakwas na żurek [PRZEPIS]

Składniki: 1 l przegotowanej ciepłej wody

1 szklanka mąki żytniej z otrębami

2-3 rozgniecione ząbki czosnku

1 piętka chleba na zakwasie

2-3 Liście laurowe Appetita

3-5 ziaren Ziela angielskiego Appetita

Sposób przygotowania:

Do słoika wsypać mąkę, wlać wodę i dokładnie wymieszać. Dodać chleb, czosnek i przyprawy. Następnie przykryć słoik lnianą ściereczką, odstawić go w ciepłe miejsce na 4 dni.

Dla chętnych: Biała kiełbasa do żurku (ok. 1 kg)

Składniki: 500 g karkówki wieprzowej b/k

200 g łopatki wieprzowej b/k

150 g podgardla wieprzowego

1 duży ząbek czosnku

18 g soli

2 g cukru

2 g Pieprzu czarnego ziarnistego Appetita

2 g Majeranku Appetita

100 ml lodowatej wody

jelita wieprzowe cienkie Sposób przygotowania:

Pokroić łopatkę w bardzo małą kostkę, karkówkę i podgardle zmielić w maszynce do mielenia mięsa (małe oczka). Zmielić pieprz, rozetrzeć z solą zmiażdzony czosnek. Wszystkie składniki wymieszać w misce, dolać lodowatą wodę, wyrabiać aż masa stanie się kleista. Całość przykrytą lnianą ściereczką odstawić w chłodne miejsce na 4 godziny. Kilkakrotnie, delikatnie letnią wodą przelać w środku jelita, potem wymoczyć je w czystej zimnej wodzie przez 2 godziny, a następnie je odsączyć. Przy pomocy maszynki z nasadką do nadziewania kiełbas napełnić jelita przygotowaną masą. Dzielić je na odcinki o długości ok. 12 cm, które na końcach należy związać. Białą kiełbasę należy obsuszyć w chłodnym i przewiewnym miejscu przez dobę, a następnie sparzyć. Kiełbasę włożyć do gorącej wody (ok. 70-75 stopni, wody nie wolno zagotować) i parzyć przez 20-30 minut.

Dla chętnych: Chlebki do żurku [PRZEPIS]

Składniki: 50 dkg mąki razowej

50 dkg mąki pszennej

500 ml ciepłego mleka

4 dkg świeżych drożdży

5 płaskich łyżeczek cukru

1 płaska łyżeczka soli

1 płaska łyżeczka Kminku całego Appetita

Sposób przygotowania:

Mleko przelać do dużej miski, dodać rozkruszone drożdże i cukier. Wsypać mąkę razową, dokładnie wymieszać. Przykryć folią i odstawić do wyrośnięcia na 40 minut. Następnie dodać sól, kminek i zamieszać. Dodać przesianą mąkę pszenną. Połączyć wszystkie składniki, przełożyć na stolnicę i wyrobić elastyczne ciasto. Uformować małe bochenki, ułożyć je na blasze wyścielonej papierem do pieczenia. Przykryć blachę lnianą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 40 minut. Wyrośnięte ciasto posmarować wodą. Piec 50-60 minut w temp. 190 stopni. Po ostudzeniu ściąć góry bochenków, wydrążyć miąższ i wlewać żurek do chlebków.

