Wielkie rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Lipowym Wzgórzu w Tuchowie. Była msza święta, poświęcenie pojazdów i głośna parada przez miasto

Przyjechali do Tuchowa, aby pomodlić się o bezpieczną jazdę

Najpierw była msza św. połączona z poświęceniem motocykli i modlitwą o błogosławieństwa na drodze i bezpieczną jazdę. Odprawiona została ona balkonie klasztoru od strony górnego parkingu przy tuchowskim sanktuarium. Ten był w niedzielne południe wypełniony szczelnie przez motocykle. Pojazdów mogło być nawet ponad tysiąc.

A ich właściciele przyjechali do Tuchowa nie tylko z całego regionu, ale także z Krakowa, Lublina, Warszawy, spod Kielc oraz ze Śląska. To efekt m.in. pięknej pogody, która zachęca do jazdy motocyklem.