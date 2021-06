Wielkie zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Którzy księża odchodzą? [LISTA] Arkadiusz Maciejowski

Andrzej Banas

– Powołania rodzą się przede wszystkim we wspólnotach parafialnych. Proszę was, drodzy kapłani, o rozwijanie grup młodzieżowych, bo to najbardziej naturalne zaplecze powołań kapłańskich – mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując odchodzącym proboszczom, mianując nowych, a także wręczając inne nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej. Poniżej pełna lista zmian.