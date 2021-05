Wiosna w Pieninach. Bujna fauna i flora na Sokolicy, a do tego widok na ośnieżone Tatry

Pieniny to piękne góry, niższe od Tatr, ale bardzo bogate w rozmaitą faunę i florę. A do tego idealne na weekendowe wycieczki. W Pieninach można już poczuć prawdziwą wiosnę, która mieni się mnóstwem barw. Do tego - przy odrobinie szczęścia - można napotkać na domowników Pienin - rozmaite gatunki zwierząt.

Na pienińskich szczytach - np. na Sokolicy - odnaleźć można sosny reliktowe, z tą najsłynniejszą, która przez wielu uważana jest za symbol Pienińskiego Parku Narodowego. Ze szczytów zaś można podziwiać jedną z największych atrakcji Małopolski - przełom Dunajca i flisaków, którzy przewożą na swoich łodziach turystów spragnionych górskich widoków.

Zobaczcie w galerii zdjęć magiczną wiosnę w Pieninach!