Wisła Kraków. Adrian Gula: Jeśli w ekstraklasie przeciwnik poczuje krew, wykorzysta każdą okazję…

Będą zmiany w pomocy?

Sytuacja kadrowa Wisły nie zmieniła się ani trochę. Wciąż nie mogą grać Gieorgij Żukow i Alan Uryga. - Żuki już trenuje, ale grać jeszcze nie może. Myślę jednak, że do dziesięciu dni będzie do naszej dyspozycji - tłumaczy trener Adrian Gula. - Z Alanem trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej. Pracuje z fizjoterapeutą, ale musi jeszcze poczekać na powrót do treningów.

To, że nie może grać Żukow, nie jest dobrą informacją dla Wisły, bo miała ona problemy w drugiej linii. Rozwiązaniem może być wystawienie od pierwszej minuty Patryka Plewki. - Jest gotowy na 90 minut gry - przekonuje szkoleniowiec „Białej Gwiazdy”.