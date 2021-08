Wisła Kraków. Adrian Gula musi opanować pierwszy kryzys

W lecie Wisła robiła transfer za transferem, a na czele mocno przebudowanej drużyny stanął słowacki trener. Na papierze wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale gdy zarówno prezesi, dyrektor sportowy, jak i sam Gula mówili o cierpliwości, czasie, który jest potrzebny, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować jak należy, wielu nie chciało słuchać. Bo w Wiśle już tak jest, że wielu oczekuje wyników, świetnej gry na tu i teraz. To dlatego już po czterech kolejkach, w których Wisła jeden mecz wygrała, jeden zremisowała i dwa kolejne przegrała, zaczynają pojawiać się głosy zwątpienia, czy aby Adrian Gula jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu… My uważamy, że to gruba przesada, żeby oceniać jakiegokolwiek trenera po czterech meczach, w których owszem, dużo było mankamentów, ale które - szczególnie te dwa ostatnie - mogły zupełnie inaczej się ułożyć. Można zatem zadać pytanie, czy gdyby Jan Kliment trafił na 2:0 z Rakowem Częstochowa, a w Mielcu Wisła wykorzystała choć jedną z kilku okazji stworzonych jeszcze przy wyniku 0:0 i w ten sposób ustawiłaby pod siebie całe spotkanie, to czy ocena gry drużyny miałaby się zmienić diametralnie? Oczywiście, że nie. Mankamenty by pozostały, pozytywy również.