Wisła Kraków. Adrian Gula: Musimy podnieść głowy po tej porażce

- Trudno przyjąć taką porażkę - powiedział Adrian Gula. - Z mojej perspektywy przesądziły detale. Przede wszystkim jeśli chodzi o efektywność. Tym trudniej nam przyjąć tę porażkę, że mieliśmy przez cały mecz wsparcie kibiców. Mieliśmy przy tym jednego zawodnika więcej, więc tym bardziej nie jest to dla nas łatwa sytuacja. Trzeba jednak również oddać szacunek przeciwnikowi, bo graliśmy z dobrze przygotowanym rywalem. Nasza gra miała dobre fazy. Takim ważnym momentem była sytuacja po czerwonej kartce, gdy gola na 2:0 mógł strzelić Kliment. Po ładnej bramce na 1:1 trochę straciliśmy koncentrację. Raków to wykorzystał przy rzucie wolnym. Oczywiście to jest trudne, ale musimy podnieść głowy, bo graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem.