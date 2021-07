Wisła Kraków. Adrian Gula: Najważniejsze jest zgrywanie zawodników

Młodzież zdobywa doświadczenie

Wpływ na grę Wisły miały też zmiany, których było dużo, co jednocześnie musiało wpłynąć na płynność rozgrywania akcji. - Niektórzy piłkarze zagrali pierwszy raz w takiej konfiguracji, co nie było dla nich łatwe - podkreśla Gula. - Zagrało też dużo młodych zawodników, którzy muszą dopiero zdobywać doświadczenie na seniorskim poziomie. To była dla nich cenna lekcja. Generalnie to był dla nas udany sparing, który zagraliśmy w dobrych warunkach, na dobrze przygotowanym boisku i przy wymagającej pogodzie. Teraz musimy dalej pracować nad detalami.