Wisła Kraków. Adrian Gula: Nie pokazaliśmy swojej jakości

- Lech pokazał jakość i wykorzystał to, czego nam w tym meczu brakowało. Grał kompaktowo, agresywnie w naszym polu karnym, miał szybki kontratak, wykorzystał sytuacje, które sami otwieraliśmy w tak ważnym meczu. Jest to dzisiaj zasłużony wynik dla Lecha - podsumował piątkowe spotkanie Adrian Gula.

Zapytany, czy to Lech był tak dobry, czy raczej Wisła miała tak słaby dzień trener krakowian odpowiedział z kolei: - Myślę, że Lech zagrał dobry mecz, a my nie pokazaliśmy swojej intensywności i jakości. Zarówno w ofensywie jak i defensywie. Lech to wykorzystał. W piłce nożnej czasami są takie dni. Mam nadzieję, że dla nas to będzie właśnie taki jeden dzień i już w następnych dniach pokażemy to, co Wisła pokazywała w ostatnich trzech kolejkach. Czyli to, co grała z Legią, Lechią czy wcześniej z Górnikiem Łęczna. Dla mnie ten mecz to też jest informacja. Zespół jest w procesie budowy. Taki wynik to oczywiście ból, ale jednocześnie jest to dla mnie informacja, jak szybko musimy zrobić postęp.