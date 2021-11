Wisła Kraków. Adrian Gula: Ten mecz to była walka do samego końca

- Oczywiście cieszymy się z tego zwycięstwa. Ono jest dla naszych fanów i dla drużyny - rozpoczął swoją wypowiedź trener Wisły Kraków. - W pierwszej połowie można było czuć, że Cracovia miała większą pewność siebie. Nas w grze utrzymał Biegański wspólnie z obroną - Maciuś, „Hani”, „Grucha” i „Fryda”. W przerwie poważnie porozmawialiśmy sobie, co należy zmienić. Cieszę się, że drużyna zareagowała dobrze, ale ten mecz to była walka do samego końca. Tym bardziej fajnie, że drużyna wywalczyła bardzo ważne dla nas zwycięstwo. Gratuluję zawodnikom, dziękuję za wsparcie kibicom!

Zapytaliśmy trenera Gulę jak poważne są kontuzje Alana Urygi i Gieorgija Żukowa i czy będą oni do dyspozycji po przerwie na kadrę. - Mamy nadzieję, że „Żuki” i Alan będą gotowi, ale w tym momencie jeszcze nie możemy tego powiedzieć na sto procent - odpowiedział trener Wisły.