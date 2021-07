Wisła Kraków. Adrian Gula: Wygraliśmy ten mecz w środku pola

- Cieszymy się z wygranej, gratuluję drużynie, a dziękuję kibicom, którzy dali nam dużo energii - powiedział po końcowym gwizdku trener Adrian Gula. - To był nasz pierwszy ważny krok. Chcemy w kolejnych meczach kontynuować dobrą dyspozycję. To była pierwsza kolejka, byliśmy nastawieni na to, żeby dać z siebie maksimum. Doceniam to, że wygraliśmy mecz z czystym kontem po stronie strat. To jest dla mnie najważniejsze, a doceniam też współpracę całej drużyny. Jeśli dalej będziemy tak pracować i będziemy tak zgraną drużyną, to będziemy wygrywać kolejne mecze.

Słowacki trener dodał również: - Wygraliśmy ten mecz w środku pola. Świetnie spisywali się też nasi skrzydłowi - Yeboah i Starzyński. Również pozostali pomocnicy. Wynik jest zasługą całej drużyny.