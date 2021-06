Wisła Kraków. Adrian Gula: Zwycięstwo napędza i dodaje wiary

- Naszym podstawowym celem było zwycięstwo, bo to ono napędza zawodników i dodaje wiary. Chcieliśmy zobaczyć, jak piłkarze wyglądają w warunkach meczowych. To był udany sparing, tym bardziej, że graliśmy z silnym przeciwnikiem, który chciał grać w piłkę. Był dobrze zorganizowany, dlatego tym bardziej zależało nam na tym, aby pokazać jakość. Cieszy intensywność spotkania i postawa poszczególnych piłkarzy, także młodych graczy z drużyny naszych juniorów, którzy ostatnio wywalczyli wicemistrzostwo Polski. Tym bardziej to cenne, że wzięli udział w zaledwie kilku treningach ze starszymi kolegów. Chciałbym też podziękować kibicom, którzy licznie oglądali sparing i dodali nam wsparcia. Wierzę, że krok po kroku będziemy prezentować się coraz lepiej.