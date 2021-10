Wisła Kraków. „Biała Gwiazda” chce poradzić sobie z problemami i z Wisłą Płock

- Musimy być przygotowani również na takie momenty. Trzeba potrafić wykorzystywać sytuacje wtedy, gdy wszyscy są zdrowi, gdy nie ma kartek, ale również wtedy, gdy pojawia się taka sytuacja jak obecnie. W świecie, w jakim obecnie żyjemy, trzeba być przyzwyczajonym to takich sytuacji - mówi trener Wisły.

W Wiśle mają problem z koronawirusem, również z innymi sprawami zdrowotnymi. Przeciwko „Nafciarzom” grać nie będą mogli: Jakub Błaszczykowski, Jan Kliment, Aschraf El Mahdioui, Paweł Kieszek i Stefan Savić. Do dyspozycji Guli będzie natomiast Patryk Plewka, który wrócił już do zdrowia, choć trener Wisły podkreśla: - On już jest do naszej dyspozycji, mogę go brać pod uwagę, ale czy będzie w stanie zagrać w dłuższym wymiarze, to jeszcze się okaże.