Wisła Kraków. „Biała Gwiazda” chce w niedzielę w Gliwicach wrócić do krakowskiej piłki

- Nie chcę się odnosić do medialnych doniesień, bo pewne rzeczy powinny zostać w szatni. Dla mnie najważniejsze są drużyna, dobro klubu i żeby ostatni mecz w sezonie wypadł jak najlepiej. Drużyna chce walczyć, chce zwyciężyć. To się teraz liczy.

Dla zasłużonego dla klubu szkoleniowca nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Już nawet trudno policzyć, ile razy Kazimierz Kmiecik awaryjnie prowadził Wisłę. Wciąż nie jest to jednak dla niego sprawa, którą przyjmowałby na chłodno. - To zawsze wywołuje dodatkowe emocje - tłumaczy. - Wisła nie powinna być na tym miejscu, na którym jest. W niedzielę chcemy powalczyć o wygraną i poprawę tego miejsca.

Wisła Kraków i jej DNA

O pomyśle na mecz z Piastem więcej mówił Mariusz Jop. - Do wykonania jest duża praca, która częściowo została wykonana już w piątek. Pracowaliśmy nad budowaniem ataków. Jest jeszcze sporo tematów do przerobienia, mamy to zostawione na sobotę - wyjaśnia szkoleniowiec. A dopytywany, czy Wisła będzie chciała wrócić jak najszybciej do swojego DNA, krakowskiej piłki, dopowiada: - Jestem przekonany, że mamy na tyle jakościowych zawodników w zespole, że jesteśmy w stanie nawiązać do krakowskiego stylu gry, do większej liczby podań. Będziemy starali się nasze ataki budować bardziej cierpliwie, być dłużej w posiadaniu piłki. Wierzę, że to uda się zrealizować. Przygotowujemy strategię na ten mecz. Już częściowo nad tym pracowaliśmy. Mam nadzieję, że uda nam się czymś zaskoczyć Piasta.