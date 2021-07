Wisła Kraków chce pokazać się z dobrej strony również na wyjeździe

Słowacki szkoleniowiec nie ma pełnego komfortu przed wyjazdem do Niecieczy. Kontuzjowani wciąż są: Jakub Błaszczykowski, Patryk Plewka, Adi Mehremić, Alan Uryga, a do tego grona dołączył jeszcze Stefan Savić.

- Stefan poczuł ból mięśni brzucha - tłumaczy Gula. - Nie czuł się dobrze i nie udało się go doprowadzić do pełnej sprawności na ten mecz. Nie jest to poważny uraz, ale dość bolesny.

Dopytywany o postępy w rehabilitacji Jakuba Błaszczykowskiego, dodaje: - Kuba jest już blisko powrotu do treningów z pełnym obciążeniem, ale jeszcze trochę brakuje. Cały czas pracuje z fizjoterapeutą, ale potrzebuje jeszcze trochę czasu żeby być na sto procent gotowy.