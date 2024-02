Wisła Kraków coraz bardziej aktywna na rynku transferowym. Będzie jeszcze się działo!

Najpierw mieliśmy transfer wymuszony sytuacją. Kontuzja Kamila Brody sprawiła, że Wisła musiała zacząć szukać na szybko bramkarza. Chwilę to trwało, pierwsi kandydaci odpadali z różnych względów, ale koniec końców bramkarzem „Białej Gwiazdy” został Anton Czikczan. Białorusin, który na razie podpisał umowę do końca sezonu, został już zgłoszony przez Wisłę do rozgrywek i od strony formalnej nie ma przeciwwskazań, żeby znalazł się w kadrze meczowej już na piątkowe spotkanie z GKS-em Tychy. Pozostaje pytanie czy jest już w takiej dyspozycji, żeby trener Albert Rude zabrał go na ławkę rezerwowych?

Kolejnym zawodnikiem, który w jakimś stopniu trafi do Wisły przez problemy kadrowe, będzie Karol Dziedzic. Po tym jak zabiegom kolan musieli poddać się pomocnicy Patryk Gogół i Bartosz Talar, „Biała Gwiazda” zdecydowała się sięgnąć po 18-letniego gracza środka pola Garbarni Kraków, którym interesowała się jednak już od ponad roku. Tak jak informowaliśmy, Dziedzic zwiąże się z Wisła kontraktem do 30 czerwca 2026 roku, a w umowie będzie kilka opcji, które mogą ją wydłużyć nawet o kolejne dwa lata. Tak naprawdę wszystko będzie zależało do zawodnika. Jeśli będzie dobrze grał, jeśli będzie przede wszystkim grał w pierwszym zespole, to umowa będzie dłuższa. Oficjalnie transfer Karola Dziedzica Wisła powinna ogłosić jeszcze w ten weekend.