Wisła Kraków gotowa na I ligę. Piłkarze mają wszystko, pozostaje walczyć o awans do ekstraklasy

Zima w Wiśle, czyli zmiany w klubie, zmiany w drużynie

Gdy Wisła w listopadzie grała ostatni mecz z Sandecją, w którym jak to wiele razy bywało przez cały 2022 zwycięstwo dała sobie odebrać w końcówce, było przed nią mnóstwo niewiadomych. Tych sportowych, ale również organizacyjnych. Kolejne miesiące wiele zmieniły. Większościowym udziałowcem, a zarazem prezesem został Jarosław Królewski. Pożyczył klubowi około 5 mln złotych, co pozwoliło zapewnić przynajmniej na jakiś czas płynność finansową. Przede wszystkim jednak skupił w swoich rękach decyzyjność, wziął na swoje barki odpowiedzialność i zaczął działać energicznie. Szybko zatrudnił dyrektora sportowego Kiko Ramireza i dwóch jego asystentów. A choć początkowo mówiło się, że Wisła nie zrobi kolejnej rewolucji kadrowej, to jednak za taką małą rewolucję właśnie uznać należy sprowadzenie aż sześciu nowych piłkarzy, w tym pięciu Hiszpanów. Tych ostatnich jest w kadrze „Białej Gwiazdy” już siedmiu, co sprawia, że są obok Polaków najliczniejsza grupą. Tych ostatnich wciąż jest jednak całkiem sporo i trudno mówić o całkowitym zdominowaniu kadry pierwszej drużyny przez obcokrajowców. Stan na 5 lutego to w zespole 34 zawodników, z czego 22 piłkarzy to Polacy. To jednak nowi gracze, jakich Wisła sprowadziła, mają dołożyć jakości zespołowi, co z kolei ma pozwolić wygrywać regularnie i szybko gonić czołówkę I ligi. Na starcie Wisła ma do odrobienia aż dziesięć punktów do Puszczy Niepołomice, która zajmuje miejsce premiowane bezpośrednim awansem. Do miejsca barażowego są to jednak już tylko cztery punkty. Misja powrotu do ekstraklasy wcale nie musi być zatem niewykonalna.