Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski w Canal Plus ostro w kierunku Zbigniewa Bońka

O samym meczu Błaszczykowski powiedział: - Wszystko definiuje wynik i dziś pokazaliśmy na boisku „serducho". Walczyliśmy do samego końca. Mimo wszystko trzeba też bardzo pochwalić Piasta, bo zagrał bardzo dobre spotkanie. To było widowisko dla kibiców, którzy wrócili po roku nieobecności. My też tego potrzebowaliśmy jak każdy, żeby zobaczyć na żywo , żeby poczuć tę atmosferę. Myślę, że dużo plusów do tego można dodać i oczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w końcu zainkasowaliśmy trzy punkty. Na pewno ostatni okres nie był dla nas łatwy. Było dużo zamieszania wokół klubu, ale jeśli mówimy o tak wielkim klubie, jak Wisła Kraków, to tego typu rzeczy są normalne.

Błaszczykowski wiele ciepłych słów wypowiedział na temat Rafała Boguskiego, który w niedzielę rozegrał ostatni mecz w barwach Wisły. - Uważam, a trener mówił nam to zresztą przed meczem, że Rafał swoją postawą na treningach zasłużył na to, aby wyjść od pierwszej minuty - podkreślił Kuba. - Udowodnił to i udowadniał w ostatnim okresie cały czas. Rzadko kiedy spotyka się takich profesjonalistów i to, co Rafał przez te dwa i pół roku prezentował swoją postawą i swoją osobą, to naprawdę czapki z głów. Myślę, że nie tylko ja, ale i cała szatnia i trenerzy możemy być szczęśliwi, że mogliśmy ją dzielić z taką osobowością, jak Rafał. I dziękujemy mu bardzo w imieniu wszystkich, że tak godnie reprezentował ten klub przez tyle lat i naprawdę robił to z wielką klasą.

Zapytany o słynną już „cieszynkę” po golu w meczu z Lechem Poznań Błaszczykowski powiedział: - Jeśli chodzi o mnie, to zawsze wszystko jest rozdmuchane, bo moja osoba pozwala na to, że ten zasięg jest większy, ale przed tamtym meczem ustaliłem, że gdy strzelę bramkę, to podbiegnę do trenera Kmiecika i do „Bogusia”. Bo Rafał zdawał sobie sprawę, że to jest jego ostatni tydzień i chcieliśmy razem celebrować tę bramkę. A dlaczego do trenera Kmiecika? Bo trener Kmiecik powiedział mi przed tamtym meczem, że strzelę bramkę. Dorabianie do tego jakiejś ideologii nie ma sensu.

Najwięcej emocji wywołała jednak wypowiedź Jakuba Błaszczykowskiego na temat opinii prezesa Zbigniewa Bońka, który radził piłkarzowi Wisły, że jeśli chce zwolnić trenera, to niech to zrobi, a przy tym, że powinien zakończyć już karierę, bo obecnie na boisku jest 30 procent piłkarza z jego najlepszych lat. Błaszczykowski wyraźnie był zirytowany takim stawianiem sprawy, bo powiedział: - U nas są ludzie zarządzający, którzy to robią. I tak to wygląda. Równie dobrze można powiedzieć i wrócić do tych pamiętnych ośmiu sekund, ale ja osobiście nie jestem od tego, aby odbijać piłeczkę. Robię swoje i zdaję sobie sprawę, że to będzie komentowane.