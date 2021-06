Wisła Kraków. Jan Kliment już w Krakowie. Wkrótce zostanie piłkarzem „Białej Gwiazdy”?

Wisła jeszcze oficjalnie tego nie ogłosiła, ale wszystko wskazuje na to, że zrobi to w najbliższym czasie. W ten sposób „Biała Gwiazda” wzmocni atak piłkarzem o naprawdę niezłym CV, jak na warunki ekstraklasy.

Jan Kliment miniony sezon, w którym reprezentował barwy 1. FC Slovacko, zakończył z dziesięcioma bramkami na koncie i pięcioma asystami w lidze. Sześć bramek dorzucił jeszcze w rozgrywkach pucharowych. Czeski napastnik ma za naszą południową granicą wyrobioną dobrą markę. Ten wychowanek Vysociny Igława, grał też w słowackiej Dukli Bańska Bystrzyca, a w 2015 roku pozyskał go VfB Stuttgart. W Bundeslidze jednak się nie przebił, zagrał zaledwie osiem razy, strzelił jedną bramkę. Więcej grał w kolejnym klubie, gdzie był wypożyczony na sezon 2016/2017, czyli w Broendby. Po powrocie do Niemiec grał przede wszystkim w rezerwach Stuttgartu, a zimą 2020 roku trafił do Slovacko. W tym klubie się odbudował, dobry miał szczególnie ostatni sezon. Teraz wszystko wskazuje na to, że będzie strzelał bramki dla Wisły.