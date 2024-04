Wisła Kraków. Jest decyzja w sprawie kibiców „Białej Gwiazdy” na finale Pucharu Polski

Na początek przypomnijmy, że na Wiśle ciążył zakaz wyjazdowy za zachowanie jej kibiców jeszcze w poprzednim sezonie, gdy w meczu Pucharu Polski z Motorem w Lublinie rzucali racami na boisko. Kary trzech meczów bez wyjazdów Wisła wykonać jednak nie mogła, bo wszystkie spotkania obecnej edycji Pucharu Polski zagrała u siebie. I po awansie do finału rozpoczęło się zamieszanie, a prezes Jarosław Królewski groził nawet, że jeśli kibiców Wisły zabraknie na finale, to drużyna odda mecz walkowerem. Wygrała jednak dyplomacja. Wisła zwróciła się z prośbą o zawieszenie kary do PZPN. Do związku - podkreślmy to mocno - a nie organu dyscyplinarnego, który karę mógł zawiesić. Z regulaminów wynikało bowiem, że czegoś takiego Wisła zrobić nie mogła, bo nie odcierpiała przynajmniej połowy kary. No, ale o takie zawieszenie - w myśl tego samego regulaminu - mógł już wnioskować zarząd PZPN albo Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN. I wybrano tę drugą opcję. W środę PZPN zamieścił komunikat w tej sprawie, w którym czytamy: W środę, 10 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN o zawieszenie kary dyscyplinarnej zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców, orzeczonej w stosunku do Klubu TS Wisła SA 22 listopada 2022 r. w wymiarze 3 meczów, a nadto po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN i pismem Klubu TS Wisła Kraków S.A., postanowiła: – przychylić się do wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN i zawiesić wykonanie wyżej wymienionej kary na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata.

Komisja Dyscyplinarna PZPN wzięła pod uwagę, że orzeczona kara nie mogła zostać wykonana w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na to, że Klub rozgrywał wszystkie mecze Pucharu Polski w charakterze gospodarza.

Złożenie i rozpoznanie wniosku nastąpiło w oparciu o treść art. 165 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, zgodnie z którym jeżeli orzeczona przez organ dyscyplinarny kara nie została wykonana co najmniej w połowie, podmiotami uprawnionymi do złożenia przedmiotowego wniosku są jedynie Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Dyscyplinarnego lub Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Komisja Dyscyplinarna dodatkowo poucza Klub oraz kibiców, że w przypadku powtarzającego się naruszania zasad bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będzie zobligowana do zastosowania najsurowszych kar dyscyplinarnych, w tym wykluczenia Klubu z przyszłych rozgrywek Pucharu Polski.