Wisła Kraków. Już oficjalnie. „Biała Gwiazda” ma nowego pomocnika Bartosz Karcz

Wisła Kraków oficjalnie potwierdziła, że jej nowym piłkarzem został Aschraf El Mahdioui. To 25-letni holenderski pomocnik marokańskiego pochodzenia, który ostatnio grał w lidze słowackiej w AS Trenczyn. El Mahdioui związał się kontraktem z „Białą Gwiazdą” do 30 czerwca 2024 roku.