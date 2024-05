Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” ruszyli spod stadionu na finał Pucharu Polski do Warszawy

Kolejne grupy kibiców Wisły Kraków w drodze do stolicy. Również pociągami

Wisła Kraków zagra w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin w czwartek o godz. 16. Już przed godz. 7 pod stadionem Wisły zbierali się natomiast kibice, którzy postanowili podróżować do Warszawy samochodami. Były zresztą apele ze strony kibiców organizujących doping na Wiśle, że nawet jeśli ktoś nie wybrał zorganizowanej formy transportu, żeby podłączył się swoim samochodem do kolumny. Chodzi oczywiście o względy bezpieczeństwa. To największych wyjazd w historii kibiców Wisły Kraków. W Warszawie na trybunach Stadionu Narodowego może ich w czwartek zasiąść grubo ponad 20 tysięcy. Wisła na jakiekolwiek trofeum czeka już trzynaście lat, a na Puchar Polski jeszcze dłużej, bo 21 lat.