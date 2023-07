Wisła Kraków ma nowego sponsora. Jego nazwa pojawi się na koszulkach

Co ciekawe, Kuchnia Vikinga to firma cateringowa z Białegostoku, ale swoje produkty dostarcza do ponad 4700 miejscowości. Nie tylko jednak przygotowaniem posiłków zajmuje się nowy sponsor Wisły, bo prowadzi również programy edukacyjne dla młodzieży, a konkretniej w zakresie profilaktyki zdrowej relacji z jedzeniem. Kuchnia Viking ma również swoje punkty stacjonarne z jedzeniem - Viking Point's. Wkrótce taki punkt ma powstać również w Krakowie, więc można przypuszczać, że wejście na koszulki Wisły ma jeszcze pomóc w promocji.

Firma Kuchnia Vikinga będzie reklamować się nie tylko na koszulkach wiślaków, ale również na stadionie. Będzie też Sponsorem Meczu, gdy „Biała Gwiazda” zagra w październiku z Resovią.