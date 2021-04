Wisła Kraków. Mateusz Lis: Cieszą się, że nos przy karnym mnie nie zawiódł

- Wiele zespołów tak próbuje z nami grać, bo mamy taki styl, który rywalowi czasami pozwala wyprowadzić kontrę - ocenia Mateusz Lis dla oficjalnego serwisu internetowego Wisły. - Wiedzieliśmy, że Cracovia będzie grała dokładnie w taki sposób, jak to pokazała. My chcieliśmy grać po swojemu. Myślę, że zagraliśmy nieźle. Mieliśmy swoje sytuacje, żeby zakończyć ten mecz lepiej i wygrać 1:0. Patrząc od tej strony, jest mały niedosyt. Pamiętamy jednak, że Cracovia miała tego karnego i swoje okazje na gola.

W pierwszej części jeśli mówić o bramkowych okazjach „Pasów”, trzeba wspomnieć o sytuacji z 45 minuty, bo ona wywołała największe emocje. Przypomnijmy fakty. W polu karnym Wisły szarżował Thiago, który padł jak długi po kontakcie z Mateuszem Lisem. Sędzia najpierw wskazał na jedenasty metr, by chwilę później odwołać decyzję po analizie VAR i ukarać piłkarza Cracovii żółtą kartką za symulowanie. Jak ta sytuacja wyglądała z perspektywy Lisa? - Często tak jest, że bramkarz idzie na maksa i nie zdąży schować rąk - wyjaśnia bramkarz Wisły. - Ja wiedziałem, że do tej piłki nie zdążę. Schowałem zatem ręce w dobrym momencie, a później zostałem kopnięty. Z mojej strony od początku było takie przekonanie, że tego karnego raczej nie będzie.

Karny był w drugiej połowie, ale właśnie wtedy nadeszła minuta, w której błysnął formą Mateusz Lis. Co ciekawe, już po końcowym gwizdku, na konferencji prasowej trener Peter Hyballa przekonywał, że jego podopieczny był świetnie przygotowany do obrony tego rzutu karnego, wiedział, jak ten element gry wykonuje Sergiu Hanca.

Hyballa powiedział na ten temat: - Płaci się nam trenerom, płaci się również trenerom bramkarzy. Analizujemy wszystko i tak samo tłumaczyliśmy, jak Sergiu Hanca strzela karne. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze wyczucie bramkarza, ale analizowaliśmy to.

Bramkarz Wisły przedstawia jednak sprawę zupełnie inaczej. Zapytany o to, czy miał gotowy scenariusz, jak ustawić się do rzutu karnego, wykonywanego przez kapitana Cracovii, mówi: - Miałem gotowy scenariusz na Alvareza. Dostałem materiał wideo od trenera bramkarzy, ale z karnymi, wykonywanymi przez Alvareza. Miałem pomysł na niego, ale podszedł do karnego inny zawodnik. Cieszą się, że nos mnie nie zawiódł i udało się to obronić.

Dzięki temu bramkarskiemu nosowi, Mateusz Lis został bohaterem meczu, w pełni rehabilitując się za występ w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. To zresztą nie był pierwszy mecz w tym sezonie, w którym „Lisek” swoją postawą między słupkami pomógł drużynie wyciągnąć dobry rezultat. Warto w tym miejscu przypomnieć jego występy choćby w meczach jeszcze z jesieni 2020 roku, gdy swoimi interwencjami zatrzymywał zawodników Rakowa Częstochowa czy Lecha Poznań.

- Przed każdym meczem myślę sobie, że byłoby super, gdybym został bohaterem - uśmiecha się Mateusz Lis. - Ale to chodzi przede wszystkim o to, żeby w trudnym momencie pomóc drużynie. Tym bardziej w takim meczu, jak derby. Cieszę się, że udało się pomóc zespołowi i to 0:0 może powodować delikatny uśmiech na naszych twarzach, choć oczywiście graliśmy o pełną pulę, o zwycięstwo.