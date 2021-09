Wisła Kraków. Michal Frydrych: To mój najpiękniejszy gol w karierze! Bartosz Karcz

Michal Frydrych zdobył dwie bramki w meczu Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. To dopiero drugi taki przypadek w karierze Czecha Anna Kaczmarz

- Chyba wszystkim gra Wisły bardziej się teraz podoba. Wyglądamy lepiej jako drużyna, stwarzamy więcej sytuacji, mamy większą pewność siebie. To jest jednak długa droga, żeby doprowadzić taki sposób gry do perfekcji i dlatego czasami mogą pojawiać się problemy, błędy. Przeciwnik może wtedy strzelić bramkę, ale moim zdaniem dzisiejsza Wisła gra po prostu ładniejszy futbol od tego, co prezentowaliśmy w poprzednim sezonie - mówi obrońca Wisły Kraków Michal Frydrych.