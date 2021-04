Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Zagłębiem Lubin Bartosz Karcz

To był dziwny mecz. Do pewnego momentu niewiele zapowiadało, że Wisła Kraków może przegrać w Lubinie z Zagłębiem. Obie drużyny grały mocno średnio. Później jednak wiślacy zaczęli popełniać tak proste błędy, że można się było za głowę złapać. Znajdzie to oczywiście swoje odzwierciedlenie w ocenach, które prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.