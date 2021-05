Wisła Kraków. Peter Hyballa: Byliśmy zawsze krok za późno

- Gratulacje dla Lecha, wygrał zasłużenie - powiedział trener Wisły. - Zaczęliśmy mecz w ustawieniu 1-3-4-3 i założenie było takie, żeby stosować pressing. Nie wychodziło nam to jednak. Byliśmy zawsze krok za późno. W środku wyglądało to lepiej niż na bokach, ale również nie było to skuteczne. Mieliśmy również problemy przy własnym posiadaniu, niewiele nam wychodziło. Dochodziła do tego również frustracja.

Hyballa dodał również: - Pierwsza stracona bramka wynikała ze złego ustawienia w obronie przy rzucie rożnym. To nie powinno tak wyglądać. W drugiej połowie przeszliśmy na ustawienie 1-3-5-2, zakładaliśmy, że Medved i Brown Forbes będą wiązać „szóstkę” Lecha. Wyglądało to nieco lepiej, ale to wciąż Lech dominował. Pod koniec strzeliliśmy bramkę kontaktową i remis był nawet w jakimś stopniu w naszym zasięgu, ale nie zdołaliśmy go osiągnąć. Na dwie kolejki przed końcem utrzymaliśmy się, co było moim celem pracy w Wiśle. Ten cel został zrealizowany w zasłużony sposób.