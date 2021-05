Wisła Kraków. Peter Hyballa: To bardzo ważny punkt w walce o utrzymanie

- To dla nas bardzo ważny punkt - podkreślił Peter Hyballa. - Jeśli nie potrafi się zdobyć bramki, a mamy z tym pewien kłopot od jakiegoś czasu, to ważne jest, żeby przynajmniej przed własną bramką się obronić. I to nam dobrze wychodziło przez 93 minuty.

Szkoleniowiec Wisły dodał również: - Oczywiście Legia miała też swoje dobre momenty, szanse, ale wtedy Mateusz Lis naprawdę świetnie bronił. Staraliśmy się grać w ustawieniu 1-3-4-3 i wychodziło nam to dość dobrze. Legia również była ustawiona ciekawie, grała jedną „szóstką” a do tego podwójną „dziesiątką”. Przez to wypełnili centrum boiska. Mieli przewagę i ją utrzymywali. My mieliśmy problemy w pierwszej połowie, bo Starzyński i Yeboah za wcześnie schodzili do środka. Wciąż mamy swoje słabości, wciąż nie wychodzą nam kontrataki, utrzymanie się przy piłce. Wciąż sprawia nam to problem. Podobnie jak rzuty rożne. To na pewno nie wychodzi nam tak, jak powinno. Zremisowaliśmy jednak z mistrzem Polski 0:0, a ten jeden punkt może okazać się bardzo ważny w walce o utrzymanie.