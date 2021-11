Wisła Kraków. Piotr Starzyński podbudowany występem w reprezentacji i gotowy na mecz z Jagiellonią

- Piotrek nie odstaje od starszych kolegów - podkreśla Maciej Stolarczyk. - To chłopak, który ma umiejętność gry jeden na jeden, jest dobrze wyszkolony technicznie. Radzi sobie w ekstraklasie, więc chcieliśmy sprawdzić, jak będzie funkcjonował również w naszej kadrze. Wypadł dobrze i pozostanie pod naszą obserwacją.

Sam Starzyński, który wcześniej grał w kadrze U-19 u Mariusza Rumaka, nie kryje z kolei: - To było dla mnie zaskoczenie, że dostałem powołanie akurat do tej reprezentacji. Potraktowałem to jako duże wyróżnienie. Przecież nad kadrą U-21 jest już tylko pierwsza reprezentacja. Jadąc na zgrupowanie zastanawiałem się jak tam będzie. Okazało się, że atmosfera w tej drużynie jest super. Są bardzo dobre relacje między zawodnikami, ale również między trenerem i zespołem.