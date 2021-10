Wisła Kraków. Piotr Starzyński: Przyjemnie było wrócić do Zabrza i znów tam wygrać...

- Bardzo ucieszyłem się, że trener po dłuższej przerwie dał mi szansę gry w pierwszej jedenastce. Byłem w związku z tym bardzo zmobilizowany i cieszę się, że mogłem pomóc drużynie wygrać w Zabrzu - mówi 17-latek.

Zapytaliśmy Starzyńskiego jak w ostatnich tygodniach znosił fakt, że grał bardzo mało. Owszem Adrian Gula wpuszczał go w wielu meczach na boisko, ale na same końcówki. Nieco więcej minut młody chłopak zbierał w młodzieżowej reprezentacji Polski. Starzyński spokojnie jednak podchodzi do tematu swojej gry: - Musiałem sobie z tym jakoś poradzić, choć na pewno to jest inne uczucie gdy gra się regularnie co tydzień, a inne gdy na boisko się nie wychodzi lub wychodzi na krótko. Mam jednak taki charakter, że w sytuacjach, gdy nie wychodzę w podstawowym składzie, staram się nie poddawać. Pracuję jeszcze więcej i jak widać na swoją szansę zapracowałem. Będę też szczery, uważam, że wykorzystałem ją w Zabrzu. Mam nadzieję, że wywalczyłem to miejsce w wyjściowym składzie na dłużej.