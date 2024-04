Wisła Kraków podpisała kontrakt z młodym obrońcą

Młody zawodnik w piłkę zaczynał grać w podkrakowskiej Słomniczance. Do Wisły trafił jednak dość szybko, bo już w 2018 roku dzięki projektowi Wiślacki Diament. Przy ul. Reymonta pokonywał najpierw kolejne szczeble w trampkarzach, a już w poprzednim sezonie zadebiutował w Centralnej Lidze Juniorów U-15. W obecnym sezonie zaliczył już debiut w drużynie U-17. Obecnie Daniel Zdeb leczy kontuzję stawu skokowego, ale cieszy się, że Wisła wiąże z nim nadzieje i zaproponowała kontrakt. Młody gracz dla oficjalnego serwisu Akademii „Białej Gwiazdy” powiedział: - Czuję się wspaniale. Podpisanie profesjonalnego kontraktu z Wisłą Kraków od początku było moim marzeniem, ponieważ jest to klub, któremu od dziecka kibicuję i zawsze chciałem tutaj grać. Otwiera mi to drzwi na grę na wysokim poziomie. Bardzo się cieszę, że mogę związać się z Wisłą na dłużej. Jestem w klubie już długi czas i czuję się tutaj bardzo dobrze. Nigdy nie myślałem o żadnych przenosinach, ponieważ moim marzeniem jest móc zagrać kiedyś przy R22. Z pewnością mocno się tutaj rozwinąłem i cieszę się, że dzięki projektowi Wiślackiego Diamentu mogłem się wyróżnić i zostać wybrany.