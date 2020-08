Wisła Kraków przegrała w sprawie Marcina Grabowskiego

Przypomnijmy, że Wisła wypożyczyła Grabowskiego do Bruk-Betu Termaliki na początku roku. Problem rozpoczął się w momencie, gdy „Biała Gwiazda” zaczęła utrzymywać, że miała prawo skorzystać z opcji przedłużenia umowy z piłkarzem o kolejny rok. Przy ul. Reymonta wezwali nawet Grabowskiego do powrotu po 30 czerwca do Krakowa, ale ten dokończył sezon w Bruk-Becie, bo zarówno klub z Niecieczy, jak i menedżer piłkarza Grzegorz Rasiak utrzymywali, że Wisła nie mogła skorzystać z opcji w kontrakcie w taki sposób, w jaki to uczyniła.

Sprawa trafiła przed oblicze Piłkarskiego Sądu Polubownego i ten przyznał rację Wiśle. Na tym zamieszanie jednak się nie skończyło, bo Rasiak złożył odwołanie. I okazało się ono skuteczne, bo w drugiej instancji Wisła przegrała! I to dlatego Bruk-Bet mógł zgłosić Grabowskiego do rozgrywek.