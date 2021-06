Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania. Pierwszy trening Adriana Guli [ZDJĘCIA]

Adrian Gula szybko wziął zawodników w obroty, a po tych pierwszych zajęciach komentował: - Za nami pierwsze zajęcia i tak naprawdę cały czas się poznajemy. Do startu sezonu jest jeszcze sporo czasu i chcemy ten okres jak najlepiej wykorzystać. Wraz ze sztabem będziemy na bieżąco obserwować to, jak zawodnicy prezentują się zarówno w procesie treningowym, jak i w trakcie sparingów. Z każdym kolejnym dniem chcemy wyrabiać automatyzmy, dzięki którym będziemy jak najlepiej funkcjonowali jako drużyna.

Na pierwszych zajęciach na boisku brakowało jeszcze kilku zawodników, ale często na początku przygotowań tak bywa, że piłkarze zjeżdżają się w ciągu kilku dni. Co ciekawe, obecny był Hubert Sobol, któremu Lech Poznań zezwolił już na treningi z Wisłą.

O czekającym krakowian zgrupowaniu słowacki trener powiedział natomiast: - Obóz w Arłamowie będzie niezwykle ważnym elementem naszych przygotowań. Skupimy się nie tylko na aspektach piłkarskich, ale także nad sferą psychiczną zawodników. Chcemy zbudować silną drużynę z mentalnością zwycięzców, która będzie jednością zarówno na boisku, jak i poza nim. Będziemy dążyć do tego, aby ci zawodnicy walczyli dla Wisły i od pierwszego meczu pokazywali kibicom, wszystkim osobom związanym z klubem i sobie samym, że chcą tu grać i chcą wygrywać. Trening czy taktyka są bardzo ważne, jednak kluczem do sukcesu jest charakter, wiara we własne możliwości i chęć zwycięstwa w każdym kolejnym meczu.

