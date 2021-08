Wisła Kraków. Serafin Szota: Nie mam zamiaru się zatrzymywać!

- Gdyby zapytać przed sezonem przeciętnego kibica czy dziennikarzy o hierarchię środkowych obrońców w Wiśle Kraków, to sądzę, że mało kto wskazałby na pana jako na tego, który będzie wychodził w podstawowym składzie. Szybko pan sobie wypracował zaufanie u trenera Adriana Guli. To też jest pewnie satysfakcja? - Taki już mam charakter, że nie poddaję się w trudnych sytuacjach. Wiem doskonale, że sporo osób przy moim nazwisku postawiło krzyżyk, nie rozpatrywało mnie tak naprawdę jako alternatywy do gry. Dużo dała mi rozmowa z trenerem Gulą. Zaufałem temu szkoleniowcowi, a on też musiał widzieć w okresie przygotowawczym, że ciężko pracuję i dobrze wyglądam. Oczywiście nie mógł mi zagwarantować gry, bo żaden trener tego przecież nie zrobi. To ja musiałem mu wysłać sygnał, pokazać na treningach, że warto dać mi szansę. A później musiałem na nią cierpliwie poczekać. Udało mi się wskoczyć w końcu do składu. Zagraliśmy dobry mecz, wygraliśmy i o to w tym wszystkim chodzi. Bo jedno to dostać szansę, a drugie potrafić ją wykorzystać. Teraz moim celem jest, żeby cały czas udowodniać trenerowi, że się nie pomylił stawiając na mnie.

- Wspomniał pan o rozmowie z trenerem Adrianem Gulą, a nie jest pan pierwszym zawodnikiem, który o tym mówi. Czy to oznacza, że słowacki szkoleniowiec w taki właśnie sposób potrafi budować dobre relacje z piłkarzami, co po poprzednim sezonie może być dla was sporą odmianą na plus?

- Przede wszystkim powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Gdybym w przyszłości miał zostać trenerem, to postawiłbym właśnie na budowanie relacji z zawodnikami. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć piłkarza. Nie tylko od strony samych umiejętności, ale również od tej mentalnej. Trener musi umieć zrozumieć piłkarza, czasami porozmawiać nawet o jego problemach osobistych. To pozwala trenerowi zauważyć, jak pokierować zawodnikiem w taki sposób, żeby on stawał się jeszcze lepszy. Moim zdaniem 80 procent sukcesu to jest nastawienie mentalne do tego, co się robi. Rozmowa, podbudowanie zawodnika, ale też konstruktywna krytyka, pokazanie w jasny sposób błędów sprawia, że gracz staje się po prostu lepszy.