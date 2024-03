Wisła Kraków. Sprawa kontraktów dwóch piłkarzy „Białej Gwiazdy” zamknie się w tym tygodniu?

Kontrakty są praktycznie gotowe. Skąd zatem zwłoka. Z terminów. A to drużyna poleciała na obóz do Turcji, a gdy z niego wróciła, to z kolei w Polsce przez dłuższy czas nie było prezesa Jarosława Królewskiego, który służbowo przebywał w Stanach Zjednoczonych. Później sprawa przeciągała się bo Wisła grała m.in. Puchar Polski z Widzewem, terminarz na załatwienie spokojnie sprawy znów miał nie sprzyjać. Sprawa jednak ma wreszcie dojść do szczęśliwego końca w tym tygodniu. Jak usłyszeliśmy, kontrakty zarówno Bartosz Jarocha jak i Igora Łasickiego zostaną na 99 procent podpisane i oficjalnie ogłoszone w tym tygodniu. Stanie się to zatem jeszcze przed przerwą na kadrę, która rozpocznie się po najbliższej kolejce. A w niej Wisłą podejmie w piątek o godz. 20.30 Miedź Legnica.