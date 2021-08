Wisła Kraków. W ekipie „Białej Gwiazdy” mają czas na spokojną pracę przed kolejnymi wyzwaniami

Bylibyśmy dalecy o przewidywanie już dzisiaj, że Wisła może włączyć się do walki o czołowe lokaty. Sześć meczów, jakie są za „Białą Gwiazdą” to jednak zbyt krótki dystans, by roztaczać takie wizje. Tym bardziej, że jednak nie we wszystkich wszystko funkcjonowało tak, jak należy. Jest jednak również druga strona medalu. I tutaj znów oddajmy głos Guli, który mówi: - Mogliśmy wygrać w każdym z meczów, które rozegraliśmy do tej pory. Musimy mieć zawsze dużo motywacji na każdego przeciwnika.

To ostatnie zdanie wydaje się być w jakimś stopniu kluczowe w kontekście przyszłości tej drużyny. Bo co już jednak wiemy po tych sześciu meczach? Na pewno to, że zdecydowana większość piłkarzy, jacy latem przyszli do Wisły, ma wysoką jakość jak na polskie realia. Aschraf El Mahdioui, Michal Skvarka, Matej Hanousek, Jan Kliment czy Mateusz Młyński to nie są tylko uzupełnienia składu. To są realne wzmocnienia tej drużyny. Tylko, żeby wygrywała ona seriami, musi prezentować takie podejście mentalne do kolejnych spotkań jak w niedzielę z Legią czy nawet tydzień wcześniej w Łęcznej. Bo jeśli będzie to wyglądało tak jak np. nie tak dawno w Mielcu, to wpadki będą się przytrafiały. No, ale to już chyba zawodnicy Wisły wiedzą…