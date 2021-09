Wisła Kraków. Wnioski po klęsce „Białej Gwiazdy” w Poznaniu Bartosz Karcz

To miał być w jakimś stopniu mecz prawdy. Wisła Kraków pojechała do lidera, bardzo dobrze grającego w tym sezonie Lecha Poznań, by skonfrontować swoje możliwości. I jeśli ktoś twierdził, że „Biała Gwiazda” jest na dzisiaj już gotowa do walki choćby o europejskie puchary, to nastąpiła niezwykle bolesna dla kibiców Wisły weryfikacja. Krakowianie przegrali aż 0:5, co jest najwyższą porażką z Lechem w historii! Wnioski po meczu z Wisły z Lechem prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.